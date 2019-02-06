إيرلندا تعترف بـ"جوايدو" رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا

اخبار الخليج 365 365/ أعلنت حكومة جمهورية إيرلندا، اليوم الأربعاء، اعترافها بخوان جوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا، للدعوة لانتخابات رئاسية حرة وعادلة وديمقراطية.
وأوضح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية سيمون كوفيني في بيان، أن قرار حكومته يعزى لانتهاء مهلة الأيام الثمانية الأحد الماضي والتي منحها الاتحاد الأوروبي لرئيس البلاد نيكولاس مادورو كي يجري انتخابات.
وأضاف كوفيني في البيان "نظراً لغياب إعلان من هذا النوع، أنضم للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الاعتراف ودعم خوان غوايدو، رئيساً منتخباً بشكل ديمقراطي للجمعية الوطنية، ورئيساً مؤقتاً لفنزويلا".
وتابع أن "الشعب الفنزويلي لديه الحق في تحديد مستقبله بحرية"، معرباً في الوقت ذاته عن التزامه بتقديم حلول ديمقراطية من شأنها جلب الاستقرار السياسي وتلبي الاحتياجات العاجلة للمواطنين، وأكد "سأتحدث مع خوان غوايدو شخصياً كي أبلغه بموقفنا".
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