بالفيديو : نجمة البرنامج العربي (ذا فويس) تغني بعربي جوبا

قدمت الفنانة سير عابدين نجمة البرنامج العربي الشهير على قناة (mbc) ذا فويس – قدمت تجربة غنائية جديدة تبعد نمط الغناء الذي قدمته في البرنامج الشهير وذلك بتقديم أغنية محلية باللهجة العربية بجنوب السودان ( بلهجة عربي جوبا).
الأغنية التي قدمتها سير بعنوان (لا تحزني ) تقول كلماتها (ربنا جيبو جوبا.. جيبو سودان راجع تاني) وكان يصاحبها عازفان على آلة الجيتار والبيانو حيث وجدت التجربة إشادة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث كتب أحد المعلقين قائلاً :(عمل جميل والله لي قدام يا سير موفقين).
يذكر بأن النجمة سير عابدين كانت قد سطع نجمها خلال مشاركتها في برنامج (ذا فويس) ضمن فريق الفنان العربي محمد حماقي ونالت مشاركتها إعجاب الكثيرين .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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