لقي “3” أشخاص مصرعهم، بعد أن هوت سيارة كانت تقلهم، مباشرة في مياه النيل الأزرق، وذلك على جسر “الروصيرص- الدمازين”، في ولاية النيل الأزرق، وانحرفت السيارة عن مسارها لتتخطى الحاجز وتسقط نحو المياه.
وشدّدت رئيسة لجنة القانون والبنى التحتية والسلام بمجلس تشريعي الولاية، انتصار عمر، خلال تفقدها رفقة أعضاء اللجنة، جسر “الروصيرص- الدمازين”، على ضرورة إيجاد معالجات عاجلة لصيانة وتأهيل السور الحديدي.
وأكدت على أهمية العمل سريعاً في ضمان سلامة المواطنين.
وأمنت اللجنة بحسب شبكة الشروق – على أهمية المعالجة العاجلة للأجزاء المتهالكة والضعيفة بالسور، ومراعاة تحقيق شروط الأمان والمتانة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر سيارة تهوي بركابها في النيل الأزرق بالدمازين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.