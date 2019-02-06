بنجلاديش: إغلاق الحدود بعد تدفق 200 بوذي من ميانمار

وتابع "لقد أبقينا حدودنا مفتوحة لاستقبال ما يكفي من النازحين، لكننا لن نستقبل المزيد بعد الآن"، في إشارة منه إلى تدفق أكثر من 700 ألف مسلم من أقلية الروهينجا بعد الحملة العسكرية في أغسطس 2017.
ووصلت جولي (43 عاماً) إلى بنجلاديش أول أمس الإثنين، في زيارة تستمر 3 أيام كمبعوث خاص لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتقييم توفير الاحتياجات الإنسانية، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه وكالات الإغاثة لتقديم مناشدة لتوفير 920 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين الذين تم توطينهم في منطقة كوكس بازار الواقعة جنوب شرقي بنجلاديش.
وقال مسؤول حكومي محلي في منطقة بانداربان المجاورة لمنطقة لكوكس بازار، الواقعتين جنوب شرقي بنغلاديش، إن "أكثر من 200 شخص يمثلون 40 عائلة بوذية من ولاية تشين قد عبروا الحدود إلى قرية نائية أول أمس"، وأضاف "تم توطين النازحين في خيام مؤقتة في تشاي كايانغ بارا وهي قرية متاخمة للحدود".
وأوضح أن الأشخاص الذين وصلوا للتو أخبروا أحد رجال القرية أنهم عبروا الحدود بعد اندلاع قتال عنيف في ولاية تشين بين قوات أمن ميانمار وجيش أراكان، وهي مجموعة متمردة.
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