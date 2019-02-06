ليبيا: القبض علي مدير مؤسسة الاستثمار بتهم الفساد

اخبار الخليج 365 365/ أصدر النائب العام الليبي، قرارا بالقبض على المدير العام للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسين لسجن الإصلاح و التأهيل طرابلس. وأكدت مصادر ليبية، أن مكتب النائب العام وجه تهم إلى المدير العام للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسين فساد مالي و اختلاسات.

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