الزولفاني يعلن تشكيل المريخ لمواجهة أهلي الخرطوم

اخبار الخليج 365 365/ أعلن الجهاز الفني للمريخ يامن الزولفاني التشكيلة التي سيدفع بها في مباراة اليوم "الأربعاء" أمام أهلي الخرطوم ضمن بطولة الدوري الممتاز. وتضم القائمة كل من منجد النيل، أمير كمال، محمد حماد الجس، حمزة داود، أحمد آدم، محمد الرشيد، ضياء الدين محجوب، التاج يعقوب. وسيقود خط الهجوم كلاً من خالد النعسان، محمد عبد الرحمن.

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