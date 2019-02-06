الظاهرة يتوقع نتيجة الكلاسيكو

اخبار الخليج 365 365/ أكد البرازيلي رونالدو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني السابق، إن جميع عشاق كرة القدم ينتظرون كلاسيكو الارض بين برشلونة والريال مساء اليوم.

وقال رونالدو في تصريحات صحفية : "مباراة برشلونة والريال تعد أفضل مباراة في تاريخ كرة القدم، حيث تشهد اللقاءات متعة مميزة عن أي مواجهة أخرى".

وأضاف : "ريال مدريد عاد لأداءه بشكل طبيعي في المباريات الماضية، بعد بدايته السيئة للموسم هذا العام، والهزيمة الكبيرة من البارسا".

وتابع : "لعبت بقميص الفريقين، ولكن هذة المباريات لا يوجد بها توقعات، والفريقان يملكان لاعبين مميزين في جميع المراكز بالملعب".