السودان : رفع الحظر عن البضائع والسلع المصرية

أكدت وزارة الصناعة والتجارة تطبيق رفع الحظر عن البضائع والسلع المصرية بصورة رسمية، في وقت أعلنت فيه عن إيقاف الأفراد من سجل الموردين والمصدّرين.

وقال عبد الرحمن عجب أحمد وكيل الوزارة بحسب (smc) أنه في حالة مخالفة السلع والمنتجات للمواصفات والإشتراطات الصحية وقوانين البلاد سيتم إيقافها وعدم السماح بدخولها، مشيراً إلي أنه يمكن لأي شخص لديه سجل تجاري أن يستورد سلع ومنتجات من دولة مصر، مضيفاً أن عمليتيّ الإستيراد والتصدير ستكون عبر الشركات وأسماء الأعمال المُسجّلة تجارياً فقط.

وفي سياق متصل كشف أحمد عن خطط لتنشيط تجارة الحدود وتفعيلها، مشيراً إلي أن الزيارات التي قام بها وزير الصناعة والتجارة للولايات الحدودية كانت بغرض الوقوف علي الأوضاع والمشاكل التي تُعيق الحركة الحدودية والعمل علي معالجتها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)