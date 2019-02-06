مطار الخرطوم : تدابير جديدة لتعزيز السلامة الجوية والتأمين

كشفت شركة مطار الخرطوم الدولي عن حزمة من التدابير والإجراءات لتعزيز السلامة الجوية وكافة العمليات التأمينية بالتنسيق مع السلطات الأمنية ، مؤكدةً إكتمال عمليات الربط الشبكي باستجلاب أجهزة إلكترونية لضبط ورقابة حركة الطائرات والركاب الأمر الذي أسهم في الحد من عمليات التهريب والظواهر السالبة خلال الفترة الأجيرة.

وقال عصام الدين أحمد طاهر المدير العام للمطار في تصريح بحسب (smc) أن سلطات المطار تعمل على تعزيز إجراءات السلامة بدءاً بتأمين الركاب بالفحص السيني ومراجعة الأمتعة وفحصها بأجهزة دقيقة، بالإضافة إلي عمليات التأمين داخل الطائرة ، كاشفاً عن إجراءات إضافية أبرزها مشروع كاميرات المراقبة وتقليص مداخل المطار وتكثيف الرقابة خاصة بصالات مدرجات الاقلاع والهبوط.

وأبان طاهر أن كافة التدابير تتم عبر لجان مشتركة تضم الجهات المختصة وتم توزيعها على الساحات الداخلية والأسوار بجانب المداخل ومواقع الإجراءات الخاصة بحركة الركاب والأمتعة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)