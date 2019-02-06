تفاصيل جديدة في قضية مقتل شاب على يد أجنبي

كشف د. طارق بابكرعبد الله الطبيب الشرعي، والذي قام بتشريح جثه شاب لقي مصرعه طعناً بالسكين على يد المتهم، وهو أجنبي، إثر نقاش دار بينهما حول موبايل.

وأوضح بابكر أمام محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي د. عمر محمد أحمد التوم أمس بوصفة معد تقريرتشريح الجثة أن أسباب الوفاة هي وجود عدد طعنات في جسد المجني عليه، وأن النزيف الحاد أدى إلى وفاته، كاشفاً أن الجروح و الإصابات لم تثبث وجود مقاومة من قبل المجني عليه.

وأشار بحسب صحيفة آخر لحظة إلى وجود بعض الأمراض في عضلة القلب، يمكن ايضاً أن تؤدي الي الوفاة المفاجئة، لافتاً إلى أنه في حالات التسمم يكون لون الجثة وردياً فاتحاً. وحددت المحكمة جلسة لاحقة لمواصلة سماع قضية الدفاع، وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم كان برفقة شقيقته في طريقهما للمنزل، وأن المجني عليه احتج على وقوف المتهم بالقرب من منزله، وأخبره أنه في انتظار شقيقته ودب خلاف بينهما وحاول المجني عليه وصديقه ضرب المتهم واستولى على هاتفه، فكان دافع الجريمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)