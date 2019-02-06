ضحية: المعادن قادرة على سد فجوة الاقتصاد

أكد فريق شرطة عوض النيل ضحية وزير الدولة بوزارة النفط والغاز والمعادن قدرة قطاع المعادن على سد فجوة الميزان التجاري وإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية.

وقال لدى مخاطبته الاحتفال بحصاد الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية يوم الأربعاء أن القطاع بما يمتلك من علماء وخبراء وشباب جيولوجيين قادر على إنتاج كميات من الذهب تسد الفجوة في الميزانية القومية .

وأشاد في هذا الصدد بدور الشباب الذين نفذوا المأموريات، بحثاً واستكشافاً وتخريطاً في الصحاري والفيافي والوديان، واصفاً دورهم بالوطني والمهني و الأخلاقي.

وأثني كذلك على الدراسات والبحوث العلمية التي وضعها علماء الهيئة والجيولوجيين.

وهنأ ضحية العاملين بالهيئة على الإنجاز الذي تحقق في 2018م ، وقال بحسب وكالة السودان للأنباء إن استخراج 333 رخصة بحث عام عن المعادن بأنه مؤشر جيد تستطيع الهيئة بموجبه رفد الاقتصاد الوطني بالعملات الصعبة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)