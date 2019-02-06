الزلفاني يعلن تشكيلة المريخ للفرسان

أعلن التونسي يامن الزلفاني، المدير الفني للمريخ، التشكيل الذي يلعب به الفريق مواجهة الأهلي الخرطوم مساء اليوم في الدوري الممتاز ويتكون من منجد النيل، أمير كمال، محمد حماد الجس، حمزة داؤود، أحمد آدم، محمد الرشيد، ضياء الدين محجوب، التاج يعقوب. وسيقود خط الهجوم كلاً من خالد النعسان، محمد عبد الرحمن. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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