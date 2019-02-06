ملعب مواجهة نكانا يقلق الهلال

تعيش إدارة نادي الهلال، في حالة من القلق بشأن الملعب الذي سيختاره نكانا الزامبي لمواجهة الفريقين يوم 13 فبراير الحالي في الجولة الثانية لمجموعات الكونفدرالية، ويسعى الهلال بشكل حثيث هذه الأيام، للتأكد من مكان المباراة، حيث أن معقل فريق نكانا هو مدينة كيتوي، لكن الاتحاد الإفريقي رفض اعتماد ملعبه، ما لم يجر فيه بعض الإصلاحات المطلوبة.
في وقت أشارت فيه العديد من وسائل الإعلام الزامبية، إلى أن المباراة ستُلعب بمدينة أندولا، وهي معقل فريق زيسكو الزامبي الذي ينافس الهلال ونكانا، بالمجموعة الثالثة لمسابقة الكونفدرالية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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