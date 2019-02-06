ألمانيا تنتظر مقترحات من لندن لحل خلاف "بريكست"

أعلنت الحكومة الألمانية أنها تنتظر من حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، مقترحات لحل الخلاف الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، اليوم الأربعاء: "حان وقت التوصل إلى اتفاق، لكن علينا، حتى نتوصل إلى اتفاق، أن نعرف من بريطانيا ما هي تصوراتها عن المسار اللاحق".

وفي إشارة إلى رحلة ماي المزمعة إلى بروكسل غداً الخميس، قال: "نتوقع أنها ستوضح موقفها هناك". ولا تزال ماي تأمل في تغييرات ملزمة قانونياً في ضمان فتح الحدود بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية، والمنصوص عليه في اتفاق الخروج.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الضمان الذي يُطْلَق عليه "شبكة الأمان"، كان هو العائق الرئيسي أمام التصديق على الاتفاق في البرلمان البريطاني.

ومن جانبه، يتخوف الاتحاد الأوروبي من إمكانية إضرار الرقابة على الحدود بالسلم في الجزيرة الإيرلندية، ومن المنتظر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقاً للتخطيط الحالي، في 29 مارس المقبل.

وأكد زايبرت مجدداً أن ألمانيا والدول الـ26 المتبقية في الاتحاد الأوروبي عازمة على تجنب فرض رقابة حدودية في الجزيرة الإيرلندية، وأشار إلى أن شبكة الأمان هي مجرد ضمان في حال لم يتم التمكن من الاتفاق على حل دائم للمشكلة، وأوضح "عندما تبرم بوليصة تأمين ضد الحريق، فإنك لا تتمنى ألا يحدث حريق".

وأعرب عن اعتقاده بأن "الحل الدائم يستلزم إبداعاً، ونحن مستعدون لهذا الإبداع، غير أنه من المتوقع من الجانب البريطاني أن يقول لنا الآن في أي اتجاه سيطور البريطانيون هذا الأمر".