مقتل قائد داعشي في كركوك العراق

أعلنت خلية الصقور الاستخبارية في الجيش العراقي، اليوم الأربعاء، التابعة لقيادة العمليات المشتركة، عن مقتل ما يسمى "مسؤول تدريب ولاية كركوك" في تنظيم داعش، مع 6 من مرافقيه.



وجاء في بيان للخلية، وفق ما أوردته "السومرية" العراقية، أنه "صباح اليوم الأربعاء نفذت خلية الصقور الاستخبارية في محافظة كركوك، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي، عملية أمنية وصفتها بأنها قصمت ظهر داعش".

وأوضح البيان أن العملية نفذت في ناحية الرياض التابعة لمحافظة كركوك، تمكنت من قتل الأمير الداعشي، إبراهيم خليل حميد المكنى بـ "أبي الزبير"، المسؤول عن تدريب ما يسمى ولاية كركوك المزعومة مع ستة من أفراد مفرزته.

وأضاف أن "العملية أنهت السجل الإجرامي في التعدي على المواطنين"، موضحاً أنهم "قاموا بتفجير عدد من الدور والأبراج الناقلة للطاقة والعبوات الناسفة، عندما استهدفوا عدداً من الأجهزة الأمنية وعناصر وطنية".