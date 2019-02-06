مقتل قائد داعشي في كركوك العراق

وجاء في بيان للخلية، وفق ما أوردته "السومرية" العراقية، أنه "صباح اليوم الأربعاء نفذت خلية الصقور الاستخبارية في محافظة كركوك، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي، عملية أمنية وصفتها بأنها قصمت ظهر داعش".
وأوضح البيان أن العملية نفذت في ناحية الرياض التابعة لمحافظة كركوك، تمكنت من قتل الأمير الداعشي، إبراهيم خليل حميد المكنى بـ "أبي الزبير"، المسؤول عن تدريب ما يسمى ولاية كركوك المزعومة مع ستة من أفراد مفرزته.
وأضاف أن "العملية أنهت السجل الإجرامي في التعدي على المواطنين"، موضحاً أنهم "قاموا بتفجير عدد من الدور والأبراج الناقلة للطاقة والعبوات الناسفة، عندما استهدفوا عدداً من الأجهزة الأمنية وعناصر وطنية".
ويشار إلى أن القوات الأمنية تعلن بين فترة وأخرى عن قتل واعتقال عدد من عناصر تنظيم داعش في محافظة كركوك وبعض المناطق المحيطة بها.
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