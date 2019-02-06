صراع بين بايرن ميونخ ويوفنتوس علي حارس يونايتد

وكشفت صحيفة مترو البريطانية عن رغبة مانشستر يونايتد في الإبقاء على خدمات الحارس الشاب خلال الفترة المقبلة ليكون بديلا للحارس المتألق دافيد دي خيا في المستقبل القريب خلال الفترة المقبلة.
وكان هندرسون قد انتقل إلى شيفيلد يونايتد على سبيل الإعارة للحصول على فرصة أكبر في المشاركة بالمباريات قبل أن يتلقى عدة عروض من كبار الأندية الأوروبية.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن اليونايتد رفض العروض المقدمة للحارس في محاولة للإبقاء على جهوده خلال الفترة المقبلة والاستفادة من خدماته.
يذكر أن هندرسون كان قد أعرب من قبل عن حزنه بسبب ندرة مشاركاته مع اليونايتد في ظل الاعتماد على دافيد دي خيا والحارس الثاني روميرو.
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