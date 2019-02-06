نوير يخوض مواجهة برلين في كأس ألمانيا

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية بعنوان على غلاف عددها : خطر! نوير يريد اللعب مصابًا وذلك بعدما دخل الحارس الألماني قائمة فريقه البافاري لمواجهة هيرتا برلين.
ويعاني نوير من إصابة في اليد اليمنى والتي غاب بسببها عن مواجهة باير ليفركوزن التي خسرها بايرن ميونيخ 3-1 في الدوري الألماني.
وأشارت عدد من التقارير إلى أن نوير سيخضع لفحص طبي لتحديد المدى الدقيق لإصابته وسط مخاوف من وجود كسر في أصبع الإبهام وهو ما سيجعله يغيب عن الملاعب لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر إذا تم التأكد من وجود كسر.
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