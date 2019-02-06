قناة مفتوحة على "نايل سات" تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو كأس اسبانيا

اخبار الخليج 365 365/ تنتظر جماهير الساحرة المستديرة بفارغ الصبر موعد إنطلاق مباراة ريال مدريد وبرشلونة المنتظرة والتي تأتي في إطار لقاء ذهاب دور نصف نهائي مسابقة كأس ملك أسبانيا، مساء اليوم الأربعاء والموافق 6 فبراير2019. ويستعد ملعب الكامب نو لاستضافة مباراة برشلونة مع ريال مدريد وذلك اليوم الأربعاء في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة. وستنقل مباراة ريال مدريد مع برشلونة في ذهاب دور نصف نهائي بطولة كأس ملك أسبانيا وذلك عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت المعلق المتميز حفيظ دراجي وفيما يلي نرصد لكم "الفجر الرياضي" القنوات غير المشفرة الناقلةبشكل مجاني لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم عبر الأقمار الصناعية المختلفة، وهي نايل سات وهوت بيرد وياه سات: 1- قناة "İdman Azərbaycan " على القمر AzerSpace 1 46.0°E - وترددها 11175 أفقي 2- قناة " Varzish Sport HD " على القمر ياه سات – وترددها 11938 أفقي 3- قناة " idman" على القمر يوتلسات 3 w وترددها 11492 عمودي 4- قناة "Eleven Sports 1 HD " على القمر هوتبيرد وترددها 11488 ـ أفقي 5- قناة "ETV الأثيوبية" – على القمر نايل سات - ترددها 11512 عمودي 27500 6- قناة " sport tv 2" على القمر هيسباسات وترددها 12169 افقي

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