وأشارت الشرطة إلى أن العشرات من مشجعي نادي كرة السلة "بارتيزان" في بلغراد كانوا عائدين من ألمانيا بالحافلة بعد المباراة التي خسروها الليلة السابقة في برلين.
وأضافت الشرطة، توقفت الحافلة على مشارف براغ، للتزود بالوقود، واقتحم المشجعون مبنى محطة غاز وبدأوا بنهب كل شيء من الرفوف من الإلكترونيات الصغيرة إلى ألواح الشوكولاتة وألعاب الدببة، دون دفع ثمن البضائع. بينما قام الركاب الآخرون للحافلة في هذا الوقت بطلاء جدران المحطة بنقوش مختلفة باستخدام الرذاذ.
وقد تمكنت الشرطة، من أجبار المشجعين على إعادة البضائع التي أخذت من رفوف المحطة.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة التشيكية تعتقل مجموعة مشجعين صرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.