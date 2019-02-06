بيان وزاري: الحكومة اللبنانية ملتزمة بإصلاحات سريعة

اخبار الخليج 365 365/ قالت الحكومة اللبنانية الجديدة في مشروع بيان وزاري، إن لبنان ملتزم بالتنفيذ السريع والفعال لإصلاحات "قد تكون صعبة ومؤلمة" لتجنب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في البلاد.

وذكرت وكالة "رويترز"، بحسب مشروع البيان، إن الحكومة، التي تشكلت الأسبوع الماضي، تعهدت بسياسة مالية ونقدية تخفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي عن طريق زيادة حجم الاقتصاد وخفض عجز الموازنة.

وانتهت أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية، الأسبوع الماضي، بعدما أثمرت مفاوضات سياسية معقدة بين القوى السياسية توافقا على توزيع الحصص والمقاعد، واضعة بذلك نهاية للخلافات الحادة التي شهدها لبنان منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في مايو الماضي، والتي أبقت البلاد من دون حكومة طوال 252 يوما.