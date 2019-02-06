الرئيس البشير يشارك في القمة الأفريقية بأديس أبابا الأسبوع المقبل

يشارك المشير عمر البشير رئيس الجمهورية في القمة رقم (32) لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية بالعاصمة الأثيوبية أديس ابابا، والتي تنعقد يومي (10-11) فبراير ولمدة يومين، تحت شعار (عام اللاجئين والنازحين داخلياً.. نحو حلول دائمة للنزوح القسري في إفريقيا).

وقال د. الدرديري محمد أحمد وزير الخارجية في تصريح لـ(smc) أن الرئيس البشير سيقود وفد السودان للمشاركة قمة القادة الأفارقة والتي تسبقها إجتماعات المجلس الوزاري لوزراء الخارجية الإفارقة.

وتوقع وزير الخارجية أن يلتقي رئيس الجمهورية بعدد من القادة الأفارقة على هامش إنعقاد القمة لمناقشة القضايا التي تهم القارة والأوضاع السياسية والأمنية .

ومن المقرر أن يتسلم الرئيس المصري المشير عبد الفتاح السيسى خلال أعمال القمة رئاسة الإتحاد الإفريقي من الرئيس الرواندي الرئيس الحالي للإتحاد الإفريقي.