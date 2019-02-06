سولاري يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة

اخبار الخليج 365 365/ أعلن سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني قائمة الملكي الرسمية لمواجهة برشلونة مساء اليوم في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب الكامب نو. واستدعي سولاري 21 لاعبا لقائمة الفريق، ولكنه سيكون مضطر لخروج ثلاثة لاعبين من القائمة لإغلاقها عند 18 لاعب. واستبعد سولاري الخماسي لوكا زيدان حارس المرمي بالإضافة إلى ثنائي الدفاع فابيخو والفارو اودريوزولا بجانب ثنائي الوسط فالفيردي وإبراهيم دياز.. وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي: حراسة المرمى : نافاس - كوتوا - ألتيوب خط الدفاع : كارفخال - راموس - فاران - ناتشو - مارسيلو - ريجيلون خط الوسط : كروس - مودريتش - كاسيميرو - لورينتي -أسينسيو - إيسكو - سيبايوس خط الهجوم : ماريانو - بنزيمة - جاريث بيل - لوكاس فاسكيز - فينسيوس جونيور

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