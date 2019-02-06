كيف تعاملت الدولة مع وفاة أحمد الخير؟ (تقرير)

لم تقف الدولة السودانية مكتوفة الأيدي أمام وفاة المعلم السوداني أحمد الخير بعد ساعات من اعتقاله في أحد السجون السودانية على خليفه اتهامه بالتظاهر ضد الحكومة والرئيس السوداني عمر البشير، ضمن الاحتجاجات التي إندلعت لتفاقم الحالة الاقتصادية.

فطلب وزير العدل السوداني محمد أحمد سالم -الذي يرأس لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث التي صاحبت الاحتجاجات- من ولايتي كسلا والقضارف تقريرا عاجلا بشأن ملابسات وفاة معلم قال ذووه إنه قضى نحبه تحت التعذيب.

وجاء طلب الوزير لدى لقائه رئيس نقابة التعليم العام وأمينها العام، وتطرق اللقاء إلى ملابسات وفاة المعلم حيث طالبت النقابة بالتحقيق حول الحادثة.

وقال سالم "نوجه رئيسيْ الإدارة القانونية بولايتي كسلا والقضارف بإمداد اللجنة بتقرير أولي عاجل حول ملابسات وفاة المعلم المذكور، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بما في ذلك السلطات الطبية".

وأكد رئيس لجنة تقصي الحقائق الحرص على أداء مهامهم بتجرد وحزم وشفافية للوصول للحقائق المجردة تحقيقا للعدالة وإبراء للذمة وتحديدا للمسؤوليات.

وأصدر جهاز الأمن والمخابرات الوطني بيـان توضيحي حول ملابسات وفاة المعلم أحمد الخير عوض الكريم، ذكر فيه انه وفي مساء الخميس 31 يناير 2019م ولدواعٍ أمنيةٍ ، قامت وحدة أمن خشم القربة بإدارة أم ولاية كسلا بتوقيف المعلم أحمد الخير عوض الكريم ومعه آخرين.

وقال بيان جهاز الأمن الذي حصل عليه (سودان برس) ان الموقوفين خضعوا لتحقيق أمني حول بعض الأنشطة والأحداث التي أفادت المعلومات الميدانية بمشاركتهم في ترتيبها وتنفيذها ، وقد تقرر عقب إنتهاء التحقيق نقلهم الى رئاسة الإدارة بمدينة كسلا.

واضاف الجهاز، عقب أداء صلاة الجمعة تم إحضار وجبة غداء من مطعم معروف بخشم القربة حيث تناول الوجبة عدد من المعتقلين وأعضاء الجهاز ، وعقب ذلك شعر بعضهم – ضابطان و(3) من الموقوفين – ببعض التغيرات الباطنية (مبادئ تسمم) حيث تناولوا بعض الكبسولات المهدئة ، ومن ثم تحركوا الى كسلا حيث ساءت حالة المرحوم في الطريق (مغص – إسهال – إستفراغ – هبوط) مما دعا لإسعافه مباشرة الى مستشفى كسلا حيث أسلم الروح هناك.

وقال الأمن ان الطبيب المعالج بقسم الطوارئ بمستشفى كسلا ، أفاد بأنه قام بالكشف على الجثمان وُجدت كافة الأجهزة والأعضاء سليمة وبخاصة (الرأس ، التجويفين الصدري والبطني ، السلسلة الفقرية والحوض) وأن هناك كدمات خارجية على الظهر .

واشار البيان الى انه تم إخطار أسرته حيث حضر أخوه وخاله ، كما تم إخطار الجهات الرسمية والأمنية بالولاية ، وتم تحويل الجثمان لمشرحة كسلا للتشريح ، نسبة لعدم وجود إختصاصي تشريح بكسلا تم تحويل الجثمان لمستشفى القضارف بحضور ذويه ومرافقة السيد مدير عام وزارة الصحة بولاية كسلا .

ووفقا للبيان, جاء تقرير التشريح مطابقا لتقرير طوارئ كسلا من حيث سلامة الأجهزة والأعضاء وأن هناك كدمات متفرقة بجسمه وخاصة الظهر ، وتم أخذ (3) عينات من الإمعاء وإرسالها الى الأدلة الجنائية للفحص ولم تظهر نتيجتها بعد.

وكشف الامن عن تشكيل لجنة تحقيق بالولاية برئاسة السيد وكيل النيابة الأعلى بالولاية حيث باشرت عملها فورا واستجوبت كل المعنيين من منسوبي الجهاز ، وأخذت إفادات المطاعم وممثلي الأسرة (أخ المرحوم وخاله).

وأوضح جهاز الأمن انه بنتظر نتائج التحقيق وسيتعامل معها بكل أمانة ومسؤولية وعدالة ، الى جانب تشكيل لجنة تحقيق من جانب الجهاز على مستوى عالٍ (برئاسة فريق) للتحقيق في القضية وقد باشرت مهامها إعتباراً من اليوم .

و كشف النائب العام، عمر أحمد محمد، معلومات جديدة عن التحريات في حادثة وفاة المعلم أحمد الخير عوض، بمنطقة خشم القربة، مبيناً أنه تم استجواب المعتقلين مع المرحوم، وبعض أفراد جهاز الأمن، والطبيب الذي أجرى التشريح.

وقال النائب العام في لقاء مع وفد نقابة المعلمين، يوم الثلاثاء، إن النيابة تسلمت التشريح المبدئي، وفي انتظار التقرير النهائي لمعرفة أسباب الوفاة.

وأشار إلى أنه وجه وكلاء النيابة كافة بالاستعجال في التحريات، مؤكداً اختصاص النيابة العامة في المسائل الجنائية في مرحلة ما قبل المحاكمة.

وأضاف “التحقيقات التي تجريها الجهات الأخرى هي وفقاً لقوانين تنظر في مسائل لا علاقة لها بتسيير دفة التحريات”.