إسرائيل تعلن عن فتح أول سفارة إسرائيلية في الخليج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت إسرائيل عن إطلاق ما أسمته أول “سفارة افتراضية” لها في الخليج، في خطوة تهدف لتعزيز الحوار بين إسرائيل والشعوب العربية.

وورد على حساب “إسرائيل بالعربية” التابع لوزارة الخارجية على “تويتر”: “يسرنا أن نعلن عن إعادة إطلاق صفحة “إسرائيل في الخليج” بهدف تعزيز الحوار بين إسرائيل وشعوب الخليج”.

وأضاف الحساب: “نأمل في أن تسهم هذه السفارة الافتراضية في تعميق التفاهم بين شعوب دول الخليج وشعب إسرائيل في مختلف المجالات”

وأرفقت التغريدة بصورة لمعلمين بارزين في إسرائيل والإمارات مع كتابة اسم البلدين على كل معلم.

يذكر أن صفحة “إسرائيل في الخليج” تم إطلاقها المرة الأولى عام 2013، لكنها توقفت عن النشر في نهاية 2014، ليتم الإعلان عن عودتها للعمل من جديد أمس الثلاثاء.

وتشهد العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول الخليجية تقاربا غير مسبوق، حيث زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سلطنة عمان مؤخرا، إضافة لزيارات وفود إسرائيلية رفيعة إلى الإمارات. سبوتنيك

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