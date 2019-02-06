البرلمان يرفض تشريد عمال الموانئ البحرية

أكد المجلس الوطني حرصه على حفظ حقوق العاملين بهيئة الموانئ البحرية وعدم تشريدهم وفقاً لقانون الهيئة، في وقت أعلن فيه مساندتة لحقوق العاملين بالميناء الجنوبى والعمل مع جميع الجهات لإستيعاب العمال غير المستوعبين فى الشركة التى ستعمل على تشغيل الميناء.
ودعا محمد احمد الشايب رئيس لجنة النقل والطرق والجسور بالبرلمان بحسب (smc) وزارة النقل باشراك نقابة العاملين فى مفاوضة الوزارة مع الشركة بشأن الاستيعاب، مطالباً الجهات ذات الصلة بالرعاية والتنمية الاجتماعية بالعمل لتوفير وسائل كسب عيش كريم للعمال، مؤكداً حرص المجلس لجمع كافة الاطراف والعمل على حل قضية العاملين بالميناء الجنوبى بهيئة الموانى البحرية .
وكانت لجنة النقل والطرق والجسور بالبرلمان قد أعلنت عن عقد ملتقى لبحث قضية العاملين بالميناء الجنوبى بمشاركة كل الوزراء المختصين بغرض تقديم حلول والتزامات تجاه العاملين بالميناء.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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