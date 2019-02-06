خبير اقتصادي يحذر من تصاعد أزمة تذاكر الطيران

توقع الخبير الاقتصادي د.هيثم محمد فتحي خروج عدد من شركات الطيران من المجال الجوي السوداني خلال الفترة المقبلة مالم تتدارك سلطات الطيران المدني أزمة ارتفاع تذاكر الشركات العاملة في البلاد، بعد تقليص بعضها لعدد رحلاتها.

وحذر فتحي ، من أن المشكلة ستؤدي إلى انقطاع السفريات إلى السودان في ظل غياب الناقل الوطني “الخطوط الجوية السودانية”.

وقال هيثم بحسب وكالة السودان للأنباء أن تحذيره مبني على العديد من المعطيات التي كانت وراء بيع بعض هذه الشركات لتذاكرها بالدولار، إضافة إلى تحديد بعضها لسعر الدولار بأكثر من ثلاثة أضعاف السعر الرسمي لتغطية نفقاتها.

وأشار إلى أن هذه المعطيات ما زالت ماثلة في الساحة الاقتصادية ومن بينها ارتفاع أسعار الوقود وتصاعد وتيرة أسعار صرف الدولار.

وحول قرار سلطة الطيران المدني للشركات ببيع تذاكر السفر الجوي للسودانيين المقيمين في الدولة بالعملة المحلية وللأجانب بالدولار، قال إن القرار لايخاطب جذور المشكلة باعتبار أن هذه الشركات تسعى لتحقيق الربح.

وأضاف هيثم أن المشكلة تكمن في الاختلاف بين سعر صرف الدولار من قبل آلية صناع السوق و السوق الموازي، موضحاً أن لهذه الشركات التزامات عالمية تدفع بالعملة الحرة والجنيه السوداني ليس من فئات العملات العالمية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)