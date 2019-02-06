وجّهت بحصر شركات الأدوية وأصنافها "الصحة" تُطالب المجلس القومي بتمليكها تسعيرة الأدوية للعام 2019

الخرطوم: إبتسام حسن

طالبت وزارة الصحة، المجلس القومي للأدوية والسموم، بحصر شركات الأدوية المسجلة بالبلاد، وحصر أصناف الأدوية أيضاً، فيما طالبت وزيرة الدولة بالصحة، الفريق د. سعاد الكارب بتمليكها تطورات تسعير الأدوية وتسليم الشركات لهذه الأسعار للعام 2019م.

ووجهت الكارب خلال اجتماعها مع مدير عام الصندوق القومي للإمدادات الطبية جمال خلف الله بالوزارة أمس، وجهت بضرورة أن تكون أسعار الأدوية في حدود قُدرة المرضى، مشددة على أهمية التركيز على أداء المعمل المرجعي لتحليل الأدوية لضمان جودتها ومأمونيتها.

وأوضحت الكارب أن بغرض الاطمئنان على موقف الوفرة الدوائية والمشاكل التي تواجه انسياب الدواء خاصة أدوية الطوارئ المنقذة للحياة، ووجهت بضرورة الاهتمام بالوفرة الدوائية بالإمدادات.

وفي السياق، أصدر رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، قراراً قضى بأن تتولى وزيرة الدولة بوزارة الصحة الاتحادية الفريق صيدلي سعاد الكارب الإشراف على المجلس القومي للأدوية والسموم والصندوق القومي للإمدادات الطبية، ووجه القرار بأن يكون إشراف الوزيرة من جميع النواحي الإدارية والفنية وأي جوانب أخرى، ودعا القرار الجهات ذات الصلة بوضع القرار موضع التنفيذ.

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