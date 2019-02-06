الوطني يكشف عن مشاريع إنتاجية ل(٣٠٠٠) شاب وشابة بالخرطوم

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تعتزم مشاريع استقرار الشباب إطلاق مشاريع إنتاجية تستوعب(٣٠٠٠) شاب وشابة

بولاية الخرطوم؛وكشفت أن الاختيار سيتم بمهنية وتخصصية.وأعلن مدير مؤسسة

مشاريع استقرار الشباب المهندس محمد مخير الطاهر عن إنطلاق مشاريع تستوعب

تتشغيل اكثر من 3 الف شاب وشابة داخل ولاية الخرطوم وأضاف نستهدف من خلالها

شريحة الشباب المنتجين بجانب الجمعيات الانتاجية وأوضح انها تضم ثلاثة مشاريع

، مشروع مصنع لصناعة الصلصة الكاتشب ومشروع البيوت المحمية اضافة الي مشروع

حظائر تسمين العجول.وتعهد مخير باتباع الشفافية في الاختيار لهذه المشاريع

وأشار الي أنه سيتم التعامل معها بكل أمانة ومهنية وتخصصية.

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