وزير المعادن: سيطرنا على 22 من 93 طن ذهب

الخرطوم: الطيب علي

أقرّ وزير النفط والغاز والمعادن أزهري عبد القادر، بضعف سيطرة الدولة على إنتاج التعدين، وكشف عن إنتاج 93.8 طن من الذهب خلال العام المُنصرم تمّت السّيطرة على 22 طناً فقط، وأردف: لا بُدّ من تَغيير ذلك، واصفاً أمر المُحافظة على أرواح المُعدِّنين بـ (الخط الأحمر)، وقال لدى حديثه أمس في زيارة رئيس مجلس الوزراء لوزارة المعادن، إنّ عدد الذين توفوا جرّاء التعدين الأهلي خلال العام الماضي بلغ 84 شخصاً، و18 شخصاً في التعدين المُنظّم، وتابع: هذا غير مقبولٍ في جل أنحاء العالم، وأضاف: كُلّنا نتحمّل جزءاً من المسؤولية، مُتعهِّداً بالمُعالجة، مُؤكِّداً أنّ الهدف الرئيس للوزارة تعظيم نصيب الدولة من المعادن، وإيقاف إصدار أي اتفاقيات جديدة في الوقت السليم ودُون حُدُوث ربكة، مُشدداً على أهمية عمل بورصة الذهب والمصفاة بالمعايير العالمية لإنتاج الذهب، إضافةً لبعض الإجراءات الأخرى، مُتعهِّداً بالعمل ليلاً ونهاراً لتعظيم نصيب الدولة من المعادن، مُشيراً إلى أنّ أيِّ مُعدِّنٍ يُمكن أن يحل جُزءاً كبيراً من مُشكلات البلاد.