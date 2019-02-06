بالفيديو .. فنان سعودي يهنئ ندى “القلعة” بعيد ميلادها ويغني لها

أرسل الفنان السعودي يوسف السحاب، مقطع فيديو يغني فيه للفنانة ندى القلعة بمناسبة عيد ميلادها. وبحسب مشاهدة أخبار الخليج 365 قال السحاب، مهنياً القلعة : (كل عام وانتي بخير وسلامة يا أجمل فنانة في السودان وفي الكرة الأرضية).

وبحسب متابعات محررة أخبار الخليج 365 ردت الفنانة ندي (القلعة) على المطرب السعودي عبر صفحتها الرسمية “بفيسبوك” : (شكراً جميلاً الفنان السعودي المرهف يوسف السحاب على التهنئة اللطيفة، وحقيقي سعدت بها مع أمنياتي لك بداوم التوفيق) .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)