إزدحام في المكتبات لشراء هدايا ” الفلنتاين”

رغم أنه مازالت تفصلنا ثمانية أيام على قدوم عيد الحب ، أو مايعرف بـــ ” الفلنتاين ” إلا أن بعض المكتبات المختصصة في بيع الهدايا باتت تشهد إقبالاً كبيراً من قبل الفتيات ، كما أن المحلات المختصصة في إرسال الهدايا ، والمعرفة باسم “فقة فرح ” هي الأخرى باتت تتلقى طلبيات لتقديم هدايا الفلنتاين .

وقال أحمد صاحب مكتبة بحسب صحيفة آخر لحظة إن الإقبال الأكبر دوماً يكون من الفتيات وخاصة طالبات الجامعات لانهن يحرصن على تقديم الهدايا في عيد الحب للشباب بحكم الارتباط عاطفياً ، وتجمع بينهم قصة حب.

ووضح بأن هذا الازدحام يرجع إلى أن أغلبهم يرغبون في شراء الهدايا قبل إرتفاع الأسعار ، حيث أنه من يوم عشرة فبراير تزاد الأسعار إلى الضعف .. وأضاف بأن هناك أنواعاً هدايا جديدة تنافس الهدايا التقليدية ، مثل طقم الجلابية والوسادة ، التي يتم فيها طباعة تاريخ عيد الحب وبعض التواريخ المهمة بين الشريكين ..إلى جانب طباعة الصور على ” المك” مصحوبة بعبارات حب ، وأحياناً شعر ، وأضاف أيضاً هناك من يلجأون إلى التشكيليين لرسم حبيبهم، من خلال صورة شخصية يتم منحها للرسام أو التشكيلي .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)