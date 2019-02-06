مشروعات آنية لتخفيف حدة الفقر بالخرطوم

أعلن وزير الثقافة والإعلام والسياحة بالخرطوم، الهادي حسن عبد الجليل، عن مشروعات آنية لمكافحة وتخفيف حدة الفقر عبر وزارة التنمية الاجتماعية في إطار مشروعات الخرطوم عاصمة للإنتاج والإنتاجية. وأكد أهمية مشروعات الوزارة والتي دفعت بحكومة الولاية لتخصيص المنبر الإعلامي الأول لخطة الوزارة. وأضاف أن برنامج معاش الناس وتخفيف حدة الفقر من البرامج التي ظلت مطلبا اساسيا لحكومة الولاية والتي تعمل مؤسستها من اجل تخفيف اعباء المعيشة بتناغم.

وأضاف أن برنامج معاش الناس وتخفيف حدة الفقر من البرامج التي ظلت مطلبا اساسيا لحكومة الولاية والتي تعمل مؤسستها من اجل تخفيف اعباء المعيشة بتناغم.

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