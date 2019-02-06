يحل نادي ريال مدريد ضيفًا على برشلونة في الساعة العاشرة مساءة اليوم في مباراة الكلاسيكو على ملعب كامب نو في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
وتأهل برشلونة لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا بالفوز على إشبيلية بنتيجة 6 – 3 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب في ربع النهائي فيما تغلب ريال مدريد على جيرونا بنتيجة 7 – 3.
ويتطلع إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة لاستغلال حالة تراجع ريال مدريد طمعًا في حصد لقب كأس ملك إسبانيا للموسم الخامس على التوالي.
وفاز برشلونة في آخر مبارياته مع ريال مدريد بنتيجة 5 – 1 ضمن منافسات الدوري الإسباني لذلك تعد مباراة اليوم فرصة للملكي للثأر من الهزيمة.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو.. استعراض العضلات أمام الانتقام؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.