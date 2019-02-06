برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو.. استعراض العضلات أمام الانتقام؟

يحل نادي ريال مدريد ضيفًا على برشلونة في الساعة العاشرة مساءة اليوم في مباراة الكلاسيكو على ملعب كامب نو في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتأهل برشلونة لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا بالفوز على إشبيلية بنتيجة 6 – 3 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب في ربع النهائي فيما تغلب ريال مدريد على جيرونا بنتيجة 7 – 3.

ويتطلع إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة لاستغلال حالة تراجع ريال مدريد طمعًا في حصد لقب كأس ملك إسبانيا للموسم الخامس على التوالي.

وفاز برشلونة في آخر مبارياته مع ريال مدريد بنتيجة 5 – 1 ضمن منافسات الدوري الإسباني لذلك تعد مباراة اليوم فرصة للملكي للثأر من الهزيمة.