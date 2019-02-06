Energizer تعتزم طرح هاتف ذكي ببطارية ذات كفاءة عالية

تعتزم شركة Energizer المتخصصة في صناعة البطاريات، طرح هاتف ذكي بسعة بطارية كبيرة، إذ ستبلغ مساحتها 18000 ميلي امبير، وهذا بهدف حل مشكلة قصر عمر البطاريات التي تواجه مستخدمي الهواتف الذكية. ووفقاً لموقع futura-sciences، ستعلن شركة Energizer عن هاتفها الجديد في مؤتمر "Mobile World" لعام 2019. وقال الموقع المعني بشئون التقنية والتكنولوجيا إن الهاتف الجديد يتميز بشاشة قابلة للطي وكاميرة بارزة عالية الدقة، بجانب بطاريته ذات السعة الكبيرة. وكشفت تسريبات أن الشركة سوف تطلق عدة هواتف ذكية وليست واحد فقط، ستحمل أسماء Power Max بطارية سعتها 18000 ميلي امبير وهو الأكبر على الاطلاق و Ultimateو Energy و Hardcase.

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