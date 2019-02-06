سودانية (24) تعوض مشاهديها بـ(الرشيد المهدية) في حال الرياضة

فاجأت قناة سودانية 24 مشاهديها باطلالة الكابتن الرشيد المهدية لاعب الهلال السابق، الذي غاب عن الشاشة البلورية لسنوات طويلة، وحل المهدية مقدماً لبرنامج "حال الرياضة"،والذي كان كان يقدمه المعلق الرياضي حاتم التاج أحد الذين طلوا علي مشاهدي "سودانية" منذ التأسيس.

وكانت إدارة سودانية (24) قد قررت فصل التاج عقب ترحمه علي شهداء الاحتجاجات الشعبية ورفضه للقتل والعنف ضدهم.

وأبدي عدد كبير من مشاهدي القناة إستياءهم لموقف إلادارة وخاصة المدير العام الطاهر حسن التوم من الاحتجاجات الاخيرة التي عمت البلاد، حيث يري انسحب نحو 30 الف مشارك من صفحة القناة علي الفيس بوك.

وكان المدير العام للقناة الطاهر حسن التوم قد اعلن خلال صفحته في الفيس بوك بان المهدية سيطل علي مشاهدي القناة في برنامج "حال البلد".