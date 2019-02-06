مجلس الوزراء يدعو لـ(حوار داخل الأسرة) لمعرفة مطالب الشباب

وجددت الوزيرة لدى مخاطبتها الحملة القومية لمواجهة التحديات الماثلة، قدرة المرأة على التغيير والإصلاح لمزيد من التجويد في الخدمات ومعاش المواطن.
من جانبها استعرضت رئيس المجلس الأعلى للحكم المحلي الوزيرة أميرة أبو طويلة جهود الولاية في مجال معاش الناس وتخفيف الضغوط الاقتصادية على المجتمع بتوفير أسواق البيع المخفض بالساحات محاربة للوسطاء.
كما نادت بضرورة التماسك وتقوية أواصر الترابط الاجتماعي والنسيج الاجتماعي حماية وحفظا للبلاد من التفكك.
من جانبه أشاد معتمد محلية أمبدة عبد اللطيف فضيلي بمبادرة الاتحاد وقال إن إحساس المرأة بهموم وقضايا المجتمع وخوفها على الوطن من الاستهداف هو ما دفعها لقيادة حملة قومية لمواجهة التحديات.وأشار الى أن الاحتجاجات في بدايتها كانت مطلبية ولكن سرعان ما تحولت الى سياسية باستغلال بعض الأحزاب للأوضاع.
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