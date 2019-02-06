الخرطوم تستهدف إيصال الدعم الي مليوني أسرة فقيرة

اعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية بالخرطوم، امل البيلي، جاهزية عدد من المشروعات ومن شأنها تخفيف حدة الفقر على اسر بالولاية، سيتم تنفيذها في غضون الشهر الجاري وأكدت أن هنالك حوالى مليوني أسرة فقيرة يستهدف الوصول إليها.

وقالت خلا لحديثها في المنبر الدوري الإعلامي لوزارة الثقافة والإعلام، " أننا محتاجين لإعادة صياغة مشروعات جديدة فالحاجة اكبر من هذه الأرقام" .

واعلنت عن الاستعداد لصرفية (7) اشهر من الدعم المباشر في الايام المقبلة، كما اعلنت عن اطلاق (10) آلاف مشروع جديد استجابة لحاجات المواطنين من الاسر المتعففة والشرائح الضعيفة في العام 2019.