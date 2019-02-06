الشرطة الشعبية تؤكد بسط هيبة الدولة بشمال درافور

اشاد مدير شرطة ولاية شمال دارفور، اللواء شرطة دكتور عمادالدين عبدالرحمن، بمجاهدات الشرطة الشعبية واسنادها للشرطة العامة من اجل حفظ الامن وحماية ممتلكات المواطنين وبسط هيبة الدولة.

واكد عبدالرحمن، لدى مخاطبته الاحتفال بمناسبة استقبال كل من المقدم شرطة محمد اسماعيل صالح المدير الجديد للولاية و سامى الصديق منسق للشرطة الشعبية الجديد، دعمه اللامحدود لادارة الشرطة الشعبية حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها كاملاً.

ومن جهتهما استعرض كل من مدير ومنسق الشرطة الشعبية الادوار والمهام التي تضطلع بها الشرطة الشعبية والمجتمعية فى حفظ الامن ورتق النسيج الاجتماعى والتعايش السلمى بين مكونات المجتمع.

وأكدا اسنادهم للشرطة الموحدة والعمل معا بروح الانسجام لدعم مسيرة التنمية وبناء السلام بالولاية ، واكدا كذلك استعدادهما للتعاون مع حكومة الولاية والاجهزة الرسمية .والشعبية من اجل تنفيذ كافة موجهات الدولة.