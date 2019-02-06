"امبوبو" يطلب مستحقاته المالية بطرف الهلال

احتد المحترف الكنغولي في صفوف الهلال (ادريسا امبوبو) بشدة مع، مدير الكرة بالنادي الجنرال حسن محمد صالح في مران الاخير قبيل المغادرة الي كوستي بسبب تأخر مستحقاته المالية بطرف النادي وطالب بمعالجتها في اقرب وقت. ويعاني امبوبو من اصابة طفيفة ومنح راحة عن التدريبات، وظهر اللاعب بصورة جيد خلال مباراة الازرق الاخير مع اشانتي كوتوكو الغاني.



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