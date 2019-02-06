رئيس جمهورية متهم بالتحرش الجنسي "داخل منزله"

اتهمت امرأة تدعى ألكسندرا آريس فون هيرولد، رئيس كوستاريكا السابق أوسكار آرياس سانشيز، الحائز على جائزة نوبل للسلام، بـ"الاعتداء الجنسي"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية، الأربعاء.
وقالت فون هيرولد، وهي طبيبة نفسية وناشطة في مجال مكافحة الأسلحة النووية، إن الرئيس الكوستاريكي السابق اعتدى عليها جنسيا في منزله منذ 4 سنوات، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".
ورفعت فون هيرولد دعوى قضائية، قبل يومين، تتهم فيها سانشيز، الذي يحظى باحترام كبير في كوستاريكا، بـ"الاعتداء الجنسي" في أواخر عام 2014. وسلمت نسخة من الدعوى المؤلفة من 10 صفحات للصحيفة الأميركية.
وفاز سانشيز بجائزة نوبل للسلام في عام 1987 لأنه توسط لإنهاء الحروب الأهلية في أميركا الوسطى، وهو لا يزال الشخصية الأقوى في كوستاريكا، التي حكمها خلال فترتين رئاسيتين (1986-1990) (2006-2010).
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