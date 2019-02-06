شاهد بالفيديو : حقيقة مقتل أركوا مناوي في غارة جوية

نفى رئيس حركة تحرير السودان سليمان أركوا مناوي والمعروف بمناوي في تسجيل متداول، الاخبار التي تتردد حول مصرعه في غارة جوية مشتركة بين فرنسا وتشاد .

وترددت الاخبار في وقت سابق على ان أركوا مناوي لقي مصرعه بالقرب من الحدود التشادية إثر غارة جوية مشتركة بين فرنسا وتشاد ضد قافلة المتمردين المجهولة الهوية التي تعبر تشاد من ليبيا .

وقال مناوي في ظهور مسجل ان : “جهاز الامن يخلق الأكاذيب ويطلق الإشاعات بغرض إشغال الرأي العام، خاصة و فى هذه الأيام أنظار العالم متجهة نحو الإنتفاضة الثورية والحراك الجماهيري في السودان”.

وأضاف : “هذه الإشاعات لا تعتبر سوى مجرد اكاذيب تعكس الأزمة الداخلية الانهزامية والفشل الذي أحاط بنظام المؤتمر الوطني من كل الجهات”.

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