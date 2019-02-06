“ندى القلعة” : لا أنتمي لأي حزب سياسي .. و(خلوني في غناي)

قطعت الفنانة “ندى القلعة”، بعدم إنتمائها لأي حزب سياسي، وقالت إنها تنتمي فقط للشعب السوداني، ولديها طرقها وأدواتها التي تعبر بها عن وطنيتها، وأردفت: (ماعندي علاقة بالسياسة وخلوني في غناي) .

“ندى” في حديث لها أمس أن همها الأول والأخير هو إستقرار السودان، وأضافت: (أنا سودانية وبحب السودان)، وتابعت: (طالما الناس بتبحث عن حرية الرأي مفروض أي زول يخلوهو يعبر بطريقتو وأدواتو)، مشيرة إلى أنها لم تتعود إستعطاف جمهورها وتصيد أوجاع الوطن، وطالبت الناس بأن تكون واعية ولا تظلمها .

وأبانت “ندى” وبحسب صحيفة المجهر، أنها قدمت عدداً كبيراً من الأغاني الوطنية تعبر بها عن عشقها وحبها للسودان، منها (حبيت الشعب السوداني) و(وطن الحبايب) و(في السودان اعتزاري) و(هوي ياولد ما تأكل الحرام) و(الكنداكة) و(أرض النوبة) و(فاقداك يابا) و(دارفور) و(قوم أرجع وطنك) و(كسلا) وغيرها من الأغنيات التي دعت إلى رتق النسيج الاجتماعي والإعزاز بالهوية السودانية والرد على كل من يسئ لهذا البلد .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)