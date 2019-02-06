وزيرة : غالبية شباب الاحتجاجات من ميسوري الحال

قالت وزيرة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم د. أمل البيلي ، إن الشباب الذين خرجوا في الاحتجاجات الأخيرة هم من ميسوري الحال ، وأضافت : المحتجون شباب الغالبية منهم ميسوري الحال أو متوسطي الدخل .

ونفت البيلي في المنبر الدوري الإعلامي الذي تنظمه وزارة الثقافة والإعلام و السياحة بولاية الخرطوم ،أمس الثلاثاء بشدة أن تكون الاحتجاجات التي شهدتها الخرطوم هي ثورة جياع ، ولكن اعترفت بأن هنالك تقصيراً في معالجة عملية البطالة ، رغم أن الوزارة وفرت خلال أربع سنوات أكثر من “434” ألف فرصة عمل .

وأعلنت جاهزية عدد من المشروعات من شأنها تخفيف حدة الفقر على أسر بالولاية سيتم تنفيذها في غضون الشهر الجاري .

وأكدت بأن هنالك حوالي “2” مليون أسرة فقيرة تستهدف الوصول إليها وزادت : محتاجين لإعادة صياغة مشروعات جديدة فالحاجة أكبر من هذه الأرقام .

وأعلنت بحسب صحيفة آخر لحظة عن الاستعداد لصرفية “7” أشهر من الدعم المباشر في الأيام المقبلة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)