وزيرة : غالبية شباب الاحتجاجات من ميسوري الحال

قالت وزيرة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم د. أمل البيلي ، إن الشباب الذين خرجوا في الاحتجاجات الأخيرة هم من ميسوري الحال ، وأضافت : المحتجون شباب الغالبية منهم ميسوري الحال أو متوسطي الدخل .
ونفت البيلي في المنبر الدوري الإعلامي الذي تنظمه وزارة الثقافة والإعلام و السياحة بولاية الخرطوم ،أمس الثلاثاء بشدة أن تكون الاحتجاجات التي شهدتها الخرطوم هي ثورة جياع ، ولكن اعترفت بأن هنالك تقصيراً في معالجة عملية البطالة ، رغم أن الوزارة وفرت خلال أربع سنوات أكثر من “434” ألف فرصة عمل .
وأعلنت جاهزية عدد من المشروعات من شأنها تخفيف حدة الفقر على أسر بالولاية سيتم تنفيذها في غضون الشهر الجاري .
وأكدت بأن هنالك حوالي “2” مليون أسرة فقيرة تستهدف الوصول إليها وزادت : محتاجين لإعادة صياغة مشروعات جديدة فالحاجة أكبر من هذه الأرقام .
وأعلنت بحسب صحيفة آخر لحظة عن الاستعداد لصرفية “7” أشهر من الدعم المباشر في الأيام المقبلة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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