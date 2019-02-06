جهاز الأمن يطلق سراح (8) محامين بينهم “نبيل أديب”

أطلق جهاز الأمن مساء أمس الثلاثاء، سراح (7) من المحامين البارزين، في مقدمتهم “نبيل أديب” بعد ساعات من احتجازهم عقب مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية التي دعا لها تحالف المحامين الديمقراطيين، أمام المحكمة العليا بالخرطوم .

وقالت نقابة المحامين السودانيين في بيان، إن وفداً من النقابة برئاسة النقيب “عثمان الشريف” اجتمعوا بمسؤولين بجهاز الأمن بعد تلقيهم نبأ اعتقال عدد من المحامين، وأوضح البيان أن وفد النقابة أجرى حواراً مطولاً مع الأمن، أسفر عن إطلاق سراح المحامين المعتقلين .

والمحامون المفرج عنهم وبحسب صحيفة المجهر هم: “نبيل أديب”، “منال عوض”، “داليا عبيد”، عبدالرحيم حماد”، “عبلة كرار”، “محمد حسن”، “خالد سعيد، و”محمد البدري” بحسب البيان .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)