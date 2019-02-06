فنان سعودي : القلعة أفضل فنانة في الكون

إمتدح الفنان السعودي يوسف السحاب الفنانة ندى القلعة وقال إنها أفضل فنانة في الكون ،وأضاف السحاب في مقطع فيديو بثته صفحة محبي وجماهير الفنانة عبر صفحتها على موقع فيسبوك ، إنه يتقدم لها بالتهاني بمناسبة عيد ميلادها متمنياً لها التوفيق .
ندي القلعة ردت على تهنئة الفنان السعودي بقولها بحسب صحيفة آخر لحظة: شكراً جميلاً الفنان السعودي المرهف يوسف السحاب على التهنئة اللطيفة ، وحقيقي سعدت بها مع أمنياتي لك بداوم التوفيق .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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