لجنة برلمانية: (273) شركة حكومية لا تورد أرباحاً ولا حسابات ختامية لها

كشفت لجنة الحسابات والمظالم العامة بالبرلمان عن وجود (273) شركة حكومية لا تورد أرباحاً وليس لديها حسابات ختامية من بين (300) شركة.وقالت ، إن الأمر يؤكد وجود مشكلة كبيرة في عمل الهيئات العامة والشركات المساهمة فيها الحكومة.وأعلن رئيس اللجنة “إسحق بشير جماع”، في تصريحات صحافية بالبرلمان أمس (الإثنين)، وجود فجوة بين حسابات البنك المركزي ووزارة المالية وعدم تطابقها في عمليات الصرف، فضلاً عن إجراء عملية الإيداع داخل البنك المركزي.وأشار إلى وجود تباين بين الموجودات والمصروفات بعد مقارنتهما.وقال، إن هنالك إشكالات بدأت تظهر في المراجعات للمؤسسات الحكومة بينها عدم وجود ديوان الحسابات في كل الوحدات الحكومية، فضلاً عن وجود قوانين تتسبب في خلل في العمل كقانون الثروة البترولية لجهة أنه يعطي الوزارة صلاحيات من الصعب على وزير المالية التدخل فيها، إضافة إلى أن نظام الحسابات المتبع القائم على الأساس النقدي معيب لجهة أنه قائم على أساس الاستهلاك.

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