ماركا تُرعب جماهير ريال مدريد قبل مواجهة برشلونة

شهدت قائمة برشلونة المستدعاة لمواجهة ريال مدريد، غدًا الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، تواجد نجم الفريق الكتالوني ليونيل ميسي.

ويلتقي البلوجرانا مع الفريق الملكي مساء غدًا الأربعاء، على ملعب "كامب نو" معقل البرسا، في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية معلقة على تواجد ميسي في قائمة برشلونة أمام الريال :"البارسا استعاد ميسي أخطر لاعبيه، الأرجنتيني ليس فقط قائد الفريق، بل هو مرعب وكابوس ريال مدريد".

وأضاف الصحيفة الإسبانية :" ليس فقط هذا، فميسي سجل 26 هدفًا في مرمى ريال مدريد من أصل 38 مباراة لعبها ضدهم".