بشرى سارة..قرار رئاسي بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على التمويل الأصغر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أصدر الرئيس عمر البشير قرارً يقضي بالغاء ضريبة القيمة المضافة التى تفرضها البنوك على صغار المنتجين المستفيدين من التمويل الاصغر وأعلن في الوقت نفسه اعتزامه عقد اجتماع مع مجالس الرقابة الشرعية في المصارف (لايجاد صيغ بديلهلنظام المرابحات )

ونصت قرارات الرئيس على الا تزيد الماربحة في التمويل الاصغر على نسبة 5%.

وامر البشير وهو يخاطب حفل توقيع ثلاث اتفاقيات بين حكومة ولاية شمال كردفان ووزارة الضمان والتنمية الاجتماعية والبنك الزراعي وشركة اسياف في الابيض اليوم ( الاثنين) امر بنك السودان باسترداد نسبة 12% من الاموال المخصصة للتمويل الاصغر من البنوك التجارية حال عدم التزامها بضخ نسبة 12% من المال المخصص للتمويل الاصغر وتحويلها للمصارف المتخصصة في والملتزمة بضخ المال للتمويل الاصغر ” حتى نضمن حصول المشروعات على التمويل الكافى” ونبه إلي ان تقاعس البنوك وعدم التزامها افضى لقلة تنفيذ ضخ مبالغ التمويل الاصغر بنسبة 3%.

وانتقد البشير بشدة اداء المصارف وقال إن المراجعة اثبتت انها اسوأ من اي نظام ربوي موجود ولايمكن ان نسميها إسلامية ( لانها تعمل على تعظيم الثروة عند اصحابها والمصرفيون قربوا يعملوا ثورة وانقلاب على الحكومة لانهم نتاج لنظام مصرفي علماني).