سولاري يضم 21 لاعب في قائمته لمواجهة برشلونة

اللاعبون الذين غابوا عن قائمة الفريق هم إبراهيم دياز، فالفيردي وألفارو أودريوزولا، حيث لعب الأخير ضد ألافس يوم الأحد الماضي، إلى جانب المصاب فاييخو ، في حين ان ثلاثة لاعبين سيشهدون الكلاسيكو من المدرجات.
لم يرغب سولاري في توليد المزيد من الضجيج أكثر من اللازم عن طريق ترك لاعبين اثنين، وسيقوم بدلاً من ذلك باتخاذ قراره قبل ساعتين من بداية المباراة، وهو الموعد الذي سيعلن فيه التشكيلة الأساسية قبل ذهاب الفريق للكامب نو.
حيث سيجلس على مقاعد البدلاء كل من: تيبو كورتوا، ناتشو، مارسيلو أو ريجيلون ، كاسيمرو ، يورنتي.
نتيجة استدعاء سولاري 21 لاعباً ، لم يعط أرنستو فالفيردي أية تلميحات حول التشكيلة التي سيلعب بها ريال مدريد في الكلاسيكو.
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