نيابة أمن الدولة تحقق مع الصحفية شمائل النور

حققت نيابة أمن الدولة في السودان اليوم الثلاثاء، مع الصحيفة، شمائل النور في بلاغات تحت المواد (66-77-69) من القانون الجنائي والمادة (17) من قانون المعلوماتية.

وقالت شمائل: "مثلت أمام نيابة أمن الدولة، وخرجت بالضمان العادي"، وأضافت: "مجمل البلاغات متعلقة بما تنشره من أخبار حول الاحتجاجات على صفحتها الشخصية بالفيس بوك".

ولاتزال سلطات الأمن السودانية تحتجز 15 صحفيا لاكثر من ثلاثة اسابيع، وترفض السماح لذويهم ومحاميهم من زيارتهم.

ويفرض جهاز الأمن رقابة مشددة على الصحف قبل طباعتها، حيث يقوم الرقيب الامني بنزع الاخبار والمواد المتعلقة بتغطية الاحتجاجات.

وترفض الحكومة السودانية الاستجابة للنداءات الدولية والمنظمات الحقوقية لتمكين الصحفيين من اداء عملهم دون اية مضايقات من الاجهزة.